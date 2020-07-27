Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Об этом сообщило издание Protothema.

Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону.

Через некоторое время Турция ответила на Navtex, объявив греческую инициативу незаконной.

Гидрографическая служба Анталии 21 июля выпустила международное оповещения Navtex о сейсмические исследования на юг и на восток острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также турецкие военные корабли.

Как сообщала "Страна", Меркель одним звонком остановила газовый конфликт Греции и Турции в Средиземном море.

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