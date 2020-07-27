Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали фото жука с эффектной яркой раскраской. Он известен под названиями восковик перевязанный, восковик обыкновенный, восковик полосатый или пестряк полосатый.

Снимок появился в Facebook организации.

Этого небольшого жука издалека можно принять за шмеля, так как самый распространенный вариант его окраски - желтый с черными перевязями. Хотя вблизи понятно, что жук не сильно похож на шмеля: его грудь и брюшко обильно покрыты густыми рыжеватыми волосками. Именно на них цепляется много пыльцы.

Летая между цветами, жуки способствуют перекрестному опылению.

Ареал распространения жучка очень широкий: он охватывает территорию Европы и Азии от Атлантического до Тихого океана.

Жуки летают с начала лета до первой половины сентября и ведут дневной образ жизни. Особенно часто их можно встретить на цветах зонтичных растений, бузины, поповника, таволги, шиповника и других растений.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Чернобыльском заповеднике показали фото шмелей, опыляющих цветы несмотря на погоду.

Мы также публиковали фото гигантской мохнатой и ядовитой бабочки-медведицы из зоны ЧАЭС.