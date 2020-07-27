В Минздраве рассказали о признаках профессионального выгорания, а также назвали пункты, которые этому способствуют.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Согласно международным классификатором болезней, профессиональное выгорание - это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте", - указано в сообщении.

Так, основные признаки профессионального выгорания:

ощущение снижения энергии или истощение;

повышенное психическое дистанцирование от работы;

снижение профессиональной эффективности.

Так, медики являются одними из наиболее уязвимых к профессиональному выгоранию. Это обусловлено несколькими факторами.

Режим труда. В зоне риска - представители медицинских профессий, которые вынуждены работать посменно, вечером, круглосуточно, сверхурочно.

Из-за напряженных условий труда возрастает вероятность самоубийств. Дефицит сна также распространен среди врачей. Так, 52% представителей сектора здравоохранения, работающих в ночную смену, спят не более шести часов в сутки. Нарушение сна и циркадных ритмов повышают риск травм и метаболических расстройств, снижают защиту организма от инфекций, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и прочее.

Повышенный уровень опасности / давления / напряжения во время выполнения профессиональных обязанностей. Врачи помимо того, что работают в очень быстром темпе, часто контактируют с инфекционными заболеваниями, тяжелобольными людьми, умирающими. По итогам исследования, врачи оказались самой уязвимой к выгоранию процессией.

Напомним, в Минздраве рассказали о симптомах панических атак и методах их лечения. Особенно опасны осложнения атак, так как они могут спровоцировать психические отклонения.

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