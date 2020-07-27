Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 08.07.2020 по делу № 177/525/17 выразил позицию относительно того, является ли достаточным доказательством для дела о нарушении Правил дорожного движения, признание нарушителем содеянного.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Обстоятельства дела:

В феврале 2017 инспектором батальона Управление патрульной полиции в Кривом Роге к истцу было применено административное взыскание - штраф в размере 255 грн путем вынесения постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 122 КоАП.

Согласно постановлению лицо, управляя автомобилем ВАЗ на регулируемом перекрестке вопреки требования знака 3.24 "Разворот запрещен", совершил разворот, чем нарушил п. 33 ПДД Украины.

В марте 2017 года истец обратился в суд с иском к инспектору Управления патрульной полиции с требованиями признать противоправными действия инспектора по составлению постановления по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксировано не в автоматическом режиме по части 1 ст.122 КоАП и отменить указанное постановление.

В обоснование иска истец указал, что 28.02.2017 ответчиком вынесено обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 122 КоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа, с которой истец категорически не согласен и считает его вынесенная вопреки требованиям законодательства Украины, регулирующих отношения в сфере дорожного движения, без всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств дела, необходимых для объективного рассмотрения дела, поскольку Правила дорожного движения он не нарушал.

Суд первой инстанции, с позицией которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что доказательств совершения истцом указанного административного правонарушения, полицией не предоставлено.

Суды предыдущих инстанций также обратили внимание, что отсутствие видеозаписи или протокола об административном правонарушении не дает возможности установить соблюдение ответчиком процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении.

Ранее "Страна" информировала, что камеры видеофиксации нарушений ежедневно штрафуют киевлян больше чем на миллион.

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