Сильные ливни накрыли Ивано-Франковск, подтопив подвалы и домохозяйства.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"На улице Площадь Мицкевича подтапливает помещение кафе, на улице К. Даниила подтапливает подвал реабилитационного центра, на улице Бельведерска подтапливает офисное помещение. Продолжают поступать сообщения о подтоплении в городе Ивано-Франковск подвальных помещений различных форм собственности, а также об осложнениях движения на некоторых улицах из-за подтопления", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды.

Ранее "Страна" информировала, что в Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов.

Также мы отмечали, что в Киеве неделю назад прошли сильные ливни, которые повалили деревья и подтопили участки дорог под мостами.