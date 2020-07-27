Корпорация Google, филиалы которой находятся почти во всех развитых странах, оставит большинство сотрудников на удаленной работе до июля 2021 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о примерно 200 тысячах сотрудников по всему миру. В частности, о штаб-квартире в Маунтин-Вью в Калифорнии. Накануне частично возобновилась работа в некоторых странах, которые не особо зацепил коронавирус: в Австралии, Греции и Таиланде. Накануне компания заявляла, что работники вернутся в офисы к январю 2021 года.

"Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев", - заявил главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи.

Отметим, после объявления пандемии коронавируса в начале этого года Google одна из первых ввела удаленный режим работы.



Напомним, на фоне ослабления карантинных ограничений стало возможным возвращение некоторых сотрудников, которые ранее были вынуждены работать удаленно, на рабочие места.

Как сообщала "Страна", создатель интернет-месседжера Telegram Павел Дуров обвинил корпорации Apple и Google в тотальном контроле, и в том, какие приложения их клиенты-пользователи могут устанавливать на свои телефоны. А это миллиарды людей по всему миру.

