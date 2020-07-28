Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Варшаве встречу с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. На пресс-конференции после встречи он заявил, что Украина уважает право Польши искать места захоронений поляков в нашей стране, однако настаивает на соблюдении принципа взаимности в этом вопросе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, Киев абсолютно открыт к взаимодействию с Польшей.

"Мы уважаем право искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений. Но для нас абсолютно критическим, как собственно, для наших польских партнеров, является принцип взаимности. Мы должны подходить к этому крайне чувствительному для наших обществ вопросу на основе не только взаимного уважения, но и синхронизации взаимных решений, которые нами принимаются" - сказал глава МИД.

Он добавил, что Украина ожидает принятия Польшей решения о восстановлении одного украинского памятника.

"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина, согласно этой договоренности, сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем принятия Польшей решения о возобновлении одного украинского памятника. После того, как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере", - пояснил Кулеба.

Чапутович разъяснил, что речь идет о монтаже таблички в монастыре на могиле граждан Украины.

"Думаю, что эти дела будут решаться соответствующими органами, потому что это вне компетенции Министерства иностранных дел. Мы с господином министром согласны, что должны выходить навстречу, чтобы строить доверие между нашими странами. Знаю, что этот вопрос для Украины важен", - сказал глава МИД Польши.

Напомним, прошлым летом Анджей Дуда попросил Владимира Зеленского возобновить эксгумацию поляков, погибших на Волыни в 1943-1944 годах.

Осенью Украина отменила действовавший мораторий на эксгумацию жертв Волынской резни.