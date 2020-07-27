На предприятии в городе Баштанка Николаевской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF. Один из погибших был водителем данного автомобиля.

Не придерживаясь правил безопасности, они допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак. В результате взрыва они получили ожоги и были госпитализированы в реанимацию местной больницы. В течение суток оба умерли, сказано в сообщении.

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