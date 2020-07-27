В социальных сетях распространяется видеообращение украинского солдата с передовой. Молодой военнослужащий заверяет, что никакого предательства в наступившем 27 июля на Донбассе перемирии нет и оружия у ВСУ никто не отбирал.

Его обращение адресовано митинговавшим против мира в регионе "антикапитулянтам".

"Зрада-зрадная! Забрали у нас все, оставили лишь автоматы, боеприпасы забрали, гранатометы забрали... Ну, это все, само собой, юмор. На самом деле я нахожусь на передовой. До противника 400 метров. Все у нас есть. Вот мой родной РПГ. Все на месте... Не дай Бог какая-нибудь провокация - открываем огонь. Все хорошо. Все есть. Так что хочу передать приветы всем тем, кто раздувает в СМИ зраду, или сидит дома эксперт и рассказывает, что у нас тут все забрали, - это все неправда. Сидите дома и говорите поменьше", - говорит служащий ВСУ.

"Для солдат, которые находятся на передовой, нынешний формат перемирия означает больше шансов остаться в живых, так как никто не пошлет их на вылазку в "серую зону". А именно на такие операции приходилась большая часть смертей. Если же кого-то все-таки пошлют, то это будет нарушением приказа о прекращения огня и может повлечь ответственность для офицера, отдавшего такой приказ", - пишет Телеграм-канал "Политика "Страны".

Ранее "Страна" описывала, как будут наказывать украинских солдат за нарушение полного перемирия.

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