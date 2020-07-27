Во время срочного совещания Всемирной организации здравоохранения, которое ранее созвал директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус, руководство организации сделает заявление о том, что статус пандемии не изменился, и выпустит новые рекомендации в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Когда я в свое время объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января, было зафиксировано менее 100 случаев заражения за пределами Китая, и не было смертей", - заявил Тедрос Гебрейсус.

Так, комитет оценит нынешнюю ситуацию в мире и сделает соответствующие выводы о том, можно ли снижать статус коронавируса. С зимы заболевание обрело статус пандемии.

В то же время европейские издания утверждают, что на совещании ВОЗ может выпустить отдельные рекомендации по борьбе с коронавирусом для каждой страны, где нужно учитывать свои особенности, или же обновит часть общих советов.

Отметим, на данный момент в мире известно о более 16 миллионах заражений и 650 тысячах смертей вследствие осложнений коронавируса.

С 2009 года ВОЗ шесть раз объявляла декларацию о чрезвычайной ситуацией, в том числе в связи с коронавирусом COVID-19, с пандемией свиного гриппа N1H1 в 2009 году, с распространением лихорадок Зика и Эбола.

Нынешнюю ситуацию Гебрейсус называет самой тяжелой. Декларация ВОЗ о ЧС требует пересмотра каждые полгода.

Напомним, из-за ускорения распространения коронавируса Всемирная организация здоровья (ВОЗ) созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. За последние шесть недель общее число заболевших Covid-19 практически удвоилось.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса, на создание которой потребуется около $31 млрд. Старт массовой вакцинации людей от инфекции Covid-19 может начаться в середине 2021 года.