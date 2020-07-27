В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе".

Соответствующее сообщение появилось на сайте Нацполиции.

"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой.

Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Отмечается, что отработка продлится до конца лета, а до его проведения будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацгвардия начала усиленное патрулирование приморских курортов в Одесской области.

Также мы информировали, что в Киеве ночью сгорели три автомобиля полиции для перевозки задержанных.