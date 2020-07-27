Крупнейшие в США торговые сети Target и Walmart на День Благодарения будут закрыты. Поэтому впервые за много лет в них не состоится "черная пятница" - масштабные распродажи, стартующие с 0:00 пятницы, следующей сразу за Днем Благодарения.

Об этом сообщает издание The Dallas Morning News.

Этот шаг, о котором сеть Target объявила в понедельник, связан с новым всплеском распространения коронавируса в некоторых штатах. В Walmart об отмене "черной пятницы" заявили в прошлый вторник - по той же причине.

"Исторически сложилось так, что охота за покупками и праздничные покупки означают многолюдные скопления, а сейчас не лучший год для толп", - говорится в заявлении Target.

А руководство одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy’s отметило, что их универмаги будут больше ориентировать свой бизнес в "черную пятницу" на онлайн-распродажи.

"Черные пятницы" регулярно проводятся в США с 1952 года. Сеть Target впервые присоединилась к ним в 2011 году.

В этом году распродажи придутся на 26 ноября. Решение, принятое менеджментом розничных сетей, показывает, что в стране ожидают сохранения неблагоприятной эпидобстановки как минимум до Рождества.

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