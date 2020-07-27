Полиция Кропивницкого забрала у детей гранату, которой они игрались. Фото
Во дворе Кропивницкого полиция отобрала ручную гранату у местных детей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградской области.
"На днях патрульные получили сообщение о том, что на улице Василия Никитина дети играют гранатой, вероятно, боевой. По указанному адресу инспекторы убедились в безопасности детей, огородили место происшествия и обеспечили сохранность предмета до приезда взрывотехников", - указано в сообщении.
Также правоохранители побеседовали с детьми о том, как нужно поступать с неизвестными предметами и устройствами.
Напомним, в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, который во время застолья взорвал гранату из-за того, что поссорился с владельцем дома.
Как сообщала "Страна", в "Варшавском микрорайоне" возле Виноградаря в детской песочнице, куда накануне привезли свежий песок, нашли ржавую гранату.
Также "Страна" писала, что в городе Новоград-Волынский Житомирской области 10-летний мальчик, гуляя с собакой, нашел ручную гранату.