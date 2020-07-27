У детей в Кропивницком забрали гранату. Фото: Facebook / Нацполиция

Во дворе Кропивницкого полиция отобрала ручную гранату у местных детей. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградской области. 

"На днях патрульные получили сообщение о том, что на улице Василия Никитина дети играют гранатой, вероятно, боевой. По указанному адресу инспекторы убедились в безопасности детей, огородили место происшествия и обеспечили сохранность предмета до приезда взрывотехников", - указано в сообщении. 

У детей в Кропивницком забрали гранату. Фото: Facebook / Нацполиция

У детей в Кропивницком забрали гранату. Фото: Facebook / Нацполиция

Также правоохранители побеседовали с детьми о том, как нужно поступать с неизвестными предметами и устройствами. 

У детей в Кропивницком забрали гранату. Фото: Facebook Нацполиция

Напомним, в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, который во время застолья взорвал гранату из-за того, что поссорился с владельцем дома.

Как сообщала "Страна", в "Варшавском микрорайоне" возле Виноградаря в детской песочнице, куда накануне привезли свежий песок, нашли ржавую гранату

Также "Страна" писала, что в городе Новоград-Волынский Житомирской области 10-летний мальчик, гуляя с собакой, нашел ручную гранату

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