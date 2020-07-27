В понедельник, 27 июля из-за кратковременных ливней резко поднялся уровень воды в горных ручьях и реках. В результате подтопило нескольких населенных пунктов. В настоящее время повреждено три мостика, четыре домохазяйства, 30 метров берегоукрепления и около 20 м. грунтовой дороги. Также в пострадавших из-за непогоды селах затруднено транспортное движение.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены три мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, из-за чего подтоплены три домохозяйства. Также в с. Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Отмечается, что в настоящее время уточняются последствия непогоды.

Напомним, сегодня мы сообщали, что мощный ливень затопил Бердянск. Из-за этого дороги превратились в реки. Кроме того, часть города осталась без света.

Ранее мы писали, что обильные дожди затопили Львовскую область. Высокая вода также разрушила инфраструктуру региона.