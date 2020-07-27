Украинская православная церковь передала 270 тысяч гривен для закупки медикаментов и медицинского оборудования для реанимационного модуля на КПВВ "Станица Луганская". Средства пойдут на оказание неотложной помощи людям, которые испытывают проблемы со здоровьем на переходе КПВВ.

Об этом сообщает Facebook Центр информации УПЦ.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что с начала военного конфликта на Востоке Украины более миллиона соотечественников стали вынужденными переселенцами, при этом несколько сот тысяч из них переехали в другие регионы Украины.

"Недавно только на одном КПВВ "Станица Луганская" ежедневно паспортный контроль проходили более тысячи человек. Учитывая сложную ситуацию, им приходится стоять в этой очереди часами, а иногда и днями. Были случаи, когда люди теряли сознание, были критические ситуации, связанные не только со здоровьем, но и с жизнью. Медики не делят людей на своих и чужих, на правильных и неправильных. Те, кто обращаются, все получают помощь", - сказал митрополит.

Владыка Антоний вручил сертификат на 270 тысяч председателю правления международной благотворительной организации "Международная медицинская помощь" Илье Богомолову.

"В очереди на КПВВ страшная давка. Люди стоят помногу часов и в жару, и в холод. Сейчас ожидаем нагрузку 100-150 человек в день, которые нуждаются в медицинской помощи", - сообщил Богомолов и добавил, что ежедневно за медицинской помощью на КПВВ обращаются около 30 человек.

По его словам, полученные средства пойдут на покупку дорогих лекарств, обеспечение реанимации в реанимационном модуле на четыре койки. А через неделю начнет работать машина скорой помощи, которая была передана КПВВ посольством Словакии.

"Мы будем госпитализировать неотложных больных в больницы. Сейчас есть нехватка кадров врачей. Мы наберем штат и обеспечим работу, опираясь на местные кадры. В целом на обеспечение работы нам необходимо более 150 тысяч долларов", - сказал Богомолов.

Он также констатировал, что когда через КПВВ проходили 14-15 тысяч человек, происходила одна-две реанимации в день. При этом помощь нужна не только на КПВВ, ведь в "серых зонах" люди фактически брошены, им помогают только международные организации и церковь.

Управделами УПЦ выразил надежду, что инициативу УПЦ поддержат и в других организациях.

Как писала "Страна" в июне, на украинском пункте пропуска в Марьинке умер 59-летний мужчина.

А месяц спустя, 14 июля, на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина.