Жители поселков Степангород и Хиночи двое суток напролет дрались "село на село" из-за затяжного конфликта, который, по словам местных жителей, длится уже около 20 лет.

Об этом сообщает "Суспильне".

Так, в местной группе Rivne_1283 в Instagram появилось видео, на котором по приезду полиции женщина объясняет: жители Степангорода приехали на территорию Хиночей и устроили массовую драку, после чего быстро вернулись в свое село. Полиция, по ее словам, не смогла определить виновников конфликта.

"В Хиночах сегодня ЧП. Степангородцы сделали нам большой такой день. Наши, как всегда, роздовбались, а милиция наша нас бережет. Степангородцы "смылись", как всегда. Вышли женщины, дети. Как уже оно нам все надоело", - говорит автор видео.

В Хиночах утверждают, что инициаторами драк выступают агрессоры из Степангорода и продолжается это не менее 20 лет.

"Это серьезно уже лет так 20. Хиночаны никогда в Степангород не ездили и там не дрались. У нас все проблемы всегда из-за того, что они приезжают сюда и устанавливают порядки. Оно немножко сейчас прекратится, потому что после таких конфликтов оно обычно прекращается. А через полгода - то же, приезжают с битами, прутьями, пневматикой. Для них это нормально", - заявил глава сельсовета Хиночей Николай Шелиган.

"Уже давно так не дрались. Может где были единичные, но ну не так", - рассказала, в свою очередь, исполняющая обязанности Степангородского сельского главы Любовь Мельник.

Она добавила, что не знает деталей драки, однако ссылается на слова односельчан о том, что эта стычка - месть за избитого ранее местного, который находится в больнице.

"Следственно-оперативная группа установила, что между жителями сел Хиночи и Степангород ориентировочно с участием около 70 человек на почве личных неприязненных отношений возникла драка, в результате которой трое ее участников получили незначительные телесные повреждения. Как выяснилось, предшествовал драке аналогичный конфликт, возникший накануне в этом же селе", - сообщили в пресс-служб.

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