В Киеве подходит к концу акция протеста против перемирия на Донбассе, организованиия партией "Европейская солидарность". Ее участники, митинговавшие на Банковой, пришли под дом, где раньше жил Владимир Зеленский.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Там слово взял народный депутат VIII созыва от партии "Народный фронт" Андрей Левус.

"Все проросийские олигархи должны быть национализированы, а имущество должно пойти на восстановление уничтоженных Россией территорий. Именно поэтому мы здесь. То, что мы не довели в 2014 году до конца, в этот раз власть должна все вычистить", - заявил Левус.

А модератор акции сказал митингующим о новом сборе 24 августа. После этого толпа под крики "Зелю вон!" отправилась на площадь Независимости. Идя вниз по Грушевского, они возле здания Верховной Рады покричали: "Предатели", а также "Аваков-черт" и "Зелю вон".

На майдане "порохоботы" собираются завершить свое сегодняшнее мероприятие.

"Страна" внимательно следила за ходом акции на Банковой.

Мы также перечисляли требования, выдвинутые к Зеленскому "порохоботами".