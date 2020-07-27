Студенты и сотрудники престижных американских университетов на волне протестов против расизма потребовали ввести квоты для темнокожих людей. Открытые письма с таким требованием получило руководство Стэндфордского и Принстонского университетов.

Об этом сообщает World Socialist Web Site.

Студенты и профессура Стэндфорда настаивают на введении квоты 20% для всех чернокожих студентов, аспирантов и сотрудников к концу 2021 года. А в послании к руководству Принстона подписанты требуют ввести не менее 25% афроамериканцев в состав профессуры к 2022 году.

Калифорнийский университет попечителей (один из лидеров мировых рейтингов) уже принял решение обсудить тему квот на референдуме штата в ноябре.

Подписанты письма из Стэндфорда выдвигают и другие требования:

обеспечить темнокожих сотрудников трудоустройством на позициях постдокторантов (постдок - это оплачиваемая годовая или многолетняя должность, полученная людьми с докторской степенью);

увеличить число афроамериканских сообществ и организаций в кампусе;

иметь не менее двух темнокожих профессоров и двух стажеров на каждой кафедре;

провести тщательное исследование расовой и этнической принадлежности студентов и сотрудников;

создать новый научный центр, посвященный проблемам равенства. Этот центр будет проводить в том числе антирасистские тренинги среди студентов и преподавателей.

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