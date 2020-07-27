В Киеве закончили восстановительные работы с перебоями света, которые начались сегодня вечером, 27 июля. Печерский и Соломенский районы столицы запитаны к сети. Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования.

Об этом сообщила ДТЭК "Киевские электросети".

Отмечается, что из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5 КП "Киевтеплоэнерго" с дальнейшим отключением первого блока и возгоранием на сети 110 кВ тепловой станции аварийно были обесточены высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети: 5 подстанций 110 кВ и 5 подстанций 35 кВ.

"Наши энергетики сразу отреагировали и в 19:50 заживили всех обесточенных потребителей резервно. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы запитать потребителей по постоянной схеме питания", - говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что в Киеве потребители подключены к электроснабжению, авария на ТЭЦ-5 устранена.

"Повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, устранено. Потребители подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА. Отмечается, что районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.

Напомним, сегодня вечером, 27 июля в столице начались масштабные перебои со светом. Из-за этого в Киеве объявили о задержке движения нескольких троллейбусных маршрутов. У Кличко перебои со светом объяснили аварией на ТЭЦ-5.