Из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и карантином, в Украине ожидается падение рождаемости.

Об этом "Стране" заявила Ирина Курило - заведующая отделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

"К концу этого года - в следующем году стоит ожидать падения рождаемости в Украине. Особенно в больших городах. В селах традиционно рождаемость выше, там принята многодетность. А вот в крупных городах, особенно сильно пострадавших от экономического спада и коронакризиса, рождаемость снизится. Насколько именно - сложно сказать. Но вряд ли намного, потому что у нас по итогу 2018-2019 годов и так один из самых низких уровней рождаемости в Европе. Падать дальше просто некуда. А рождаемость в Украине стабильно снижается с 2013 года", - сообщила "Стране" специалист.

Она объяснила, что люди откладывают рождение детей не столько из-за карантина, сколько из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Пока ситуация нестабильная и кризисная, рождение детей откладывают, если это вопрос осознанного выбора. Но если ситуация с коронакризисом стабилизируется в обозримой перспективе (через год-полтора будет найдена вакцина, экономические показатели пойдут в рост), тогда включится компенсационный прирост рождаемости - за счет так называемых отложенных рождений", - уточнила Ирина Курило.

По ее словам, как правило, в развитых странах, где применяют контрацепцию и рождаемость и так невысокая, такие случайные события, как коронакризис, способствуют снижению рождаемости. А вот в менее развитых странах во время кризиса доступ к контрацепции и абортам затрудняется, и там можно наоборот ожидать всплеск рождений. Хотя, возможно, и не очень желанных.

"По Украине трудно судить. Возможно, незапланированных беременностей в Украине тоже станет больше", - добавила Ирина Курило.

Ранее "Страна" приводила данные Государственной службы статистики, согласно которым в период с января по май текущего года численность населения Украины уменьшилась на 116 700 человек.

Мы также рассказывали, что за последние 25 лет население Украины сократилось почти на треть.