Акция протеста против перемирия на Донбассе на улице Банковой под Офисом президента подошла к концу. Ее участники отправились к дому, где раньше жил Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Телеграм-канал "Политика Страны".

Действо на Банковой завершилось пением украинского гимна и зажжением файеров. Однако участники не хотели расходиться по домам. Они сформировали колонны, чтобы пойти к дому в Мариинском парке, где жил Зеленский. "Порохоботы" намерены предъявить свои требования бывшим соседям президента, чтобы они "ему передали все". Потом протестующие хотят отправиться под здание Верховной Рады и на Майдан.

В пути участники скандируют кричалки "Ермак-мудак", "Нет капитуляции" и другие.

"Страна" отслеживает происходящее на акции, организованной сторонниками Петра Порошенко.

Как мы рассказывали, "порохоботы" пригрозили Зеленскому участью Януковича, только с гораздо более плохим концом.