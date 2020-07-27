В понедельник, 27 июля, полиция открыла уголовное производство по факту гибели четверых рабочих КП "Харьковводоканал", которые задохнулись газами ремонтных работ в колодце. По данным правоохранительных органов, погибшие были без средств индивидуальной защиты. Не пострадал только мужчина, который работал в противогазе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По словам начальника Основянского следственного отделения полиции Алексея Маника, по предварительным данным, люди отравились аммиаком. Для установления причин их смерти будет проведение експезтиза. Также он добавил, что погибшие работники были без средств индивидуальной защиты. Не пострадал только мужчина, который работал в противогазе.

Напомним, сегодня около 14:15 от работника коммунального предприятия поступило сообщение в Основянский отдел полиции. Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Также мы писали, что неделю назад, 20 июля, в Харькове на открытии фотостудии погибла фотограф. Девушка далеко отошла от огражденной территории, покинула пределы фотостудии, открывшейся на территории завода. Там она упала в шахту и разбилась насмерть.