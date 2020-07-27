Сторонники Петра Порошенко предсказуемо вышли на улицу после заключения перемирия на Донбассе. Хронику митинга вела "Страна".

При экс-президенте тоже были перемирия - больше двух десятков - против которых его адепты возражений не имели. Впрочем, это объясняется тем, что меры безопасности на этот раз беспрецедентные, и открывать стрельбу теперь будет гораздо сложнее.

Что, видимо, и не нравится "партии войны" (которая заинтересована в продолжении боевых действий). Ее представители во главе с соратниками Порошенко и пришли сегодня вечером на Банковую, проведя акцию "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант".

Формально их претензии в том, что армию едва ли не разоружили перед лицом врага и позволили сепаратистам безнаказанно атаковать. Однако это пока лишь слова сторонников Порошенко. То есть цель акции - сугубо политическая: мобилизовать против себя "партию войны" и оказать давление на Зеленского.

Правда, не сильное. Сам Петр Алексеевич на митинг, организованный своей партией, не явился, отправившись, по информации "Страны", на отдых в Турцию чартером за 15 тысяч евро. Тем не менее, под офис президента на Банковой пришли пару тысяч антикапитулянтов, которые довольно экспрессивно оскорбляли президентов и Украины, и России.

Кроме экспрессии были выдвинуты требования - от увольнения десятков чиновников первого ранга до отмены перемирия. В противном случае акции обещали сделать массовыми, а на день независимости, 24 августа, устроить Зеленскому настоящий Майдан.

Как показали похожие майданы осенью, они не супер-массовые, но очень громкие. Видимо, этим объяснялось, что после них у Зеленского начинали сдавать назад и откатывать прогресс, достигнутый с Россией по Донбассу.

Так было с остановкой разведения войск под Золотым или отказом от создания Консультативного совета. Так было в целом с саммитом в Париже, где был шанс приблизить мир на Донбассе. Однако массовка, установившая палатки под Офисом президента, "запретила" это делать. В силу этой причины или каких-то еще - Зе по сути так ни о чем толком не договорился на нормандском саммите.

И вот, новая попытка сделать шаг в сторону от войны - и снова митинги, "красные линии" и все остальное.

Собственно, этот фактор наверняка был учтен президентом и его окружением. Но выгоды видимо перевесили издержки. В частности, как уже сегодня рассказывала "Страна", главная цель Зе на нынешний момент - это мобилизовать электорат под местные выборы. А ради этого можно и перемирие объявить, и с Путиным особый статус обсудить. Задача - добиться нового саммита Нормандской четверки, на котором Зеленский мог бы пропиариться.

Тем более, что никто не мешает после выборов данные процессы завести туда же, куда они зашли после встречи "четверки" в Париже. В тупик. Чему, кстати, всецело поспособствуют и майданы порохоботов. Которые в этом смысле не только вредны для Зеленского, но и полезны.

Но, скорее всего, больше вредны. Поскольку выступают в роли "предохранителя" от любых поползновений установить мир на Донбассе. А значит - и могильщиками рейтинга Зе, который стал президентом на обещаниях закончить этот конфликт.

Сейчас "партия войны" действует по тому же сценарию: ставит ультиматумы, сроки их исполнения и угрожает вывести акции на массовый уровень. Причем уже ближе к осени - а именно на это время, как уже рассказывала "Страна", у Порошенко готовят крупные акции против Зеленского, которые могут, к ноябрю-декабрю перерасти в попытку отстранить президента от власти.

И перемирие, которое, судя по всему, на Банковой действительно намерены соблюдать, только подстегнет данную активность.

Зеленскому придется делать выбор - вести свою собственную политику по Донбассу или продолжать то, что ему диктует Порошенко и его идеологические соратники с их "красными линиями".

Несколько раз президент уже делал выбор в пользу копирования действий предшественника. И полностью шел в фарватере "партии войны". Свернет ли и сейчас Зеленский на этот путь - покажет ближайшее время.

В тоже время, маловероятно, чтобы Путин дал согласие на участие в Нормандском саммите лишь в обмен на перемирие и на обещания обсудить правки в Конституцию. Скорее - лишь в обмен на реальное голосование за изменение в Конституцию (или, хотя бы на внесение соответствующего законопроекта, чего пока нет).

И если Зеленский намерен идти по этому пути, то ему нужно быть готовым и к возрастающему сопротивлению "партии войны". А если он не готов к этому, то и Нормандского саммита не будет, да и других реальных подвижек по миру на Донбассе тоже.

И местные выборы, при таких раскладах, он рискует разгромно проиграть.