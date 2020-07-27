Участники митинга под Офисом президенте против перемирия на Донбасса огласили свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них - отмена отвода войск, запрета на разведку и диверсии, увольнение Андрея Ермака и другое.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Полный список требований, озвученный участником АТО Павллм Белоусом, выглядит так:

Остановить разоружение на передовой. Отменить указ открывать огонь в ответ. Дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы. Увеличить финансирование военных. Отменить указы о запрете разведки и аэроразведки. Не идти на требования России о проведении местных выборов и предоставлении особого статуса оккупированным территориям. Не давать воду в Крым. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию, усиливать санкции. Срочно освободить фигурантов дела об убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Начать расследование по ст 111 (госизмена) за перемирие на Донбассе в отношении Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана и главы ВСУ Хомчака.

Также протестующие заявили, что если до 24 августа власть не выполнит эти условия, то они "будут защищать страну любым способом".

"Страна" внимательно следит за происходящим сегодня на Банковой.

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