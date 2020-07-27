На улице Банковой в Киеве под Офисом президента идет митинг против перемирия на Донбассе, организованный партией "Европейская солидарность". Его спикеры сравнивают Владимира Зеленского с Виктором Януковичем и заверяют, что не допустят капитуляции перед РФ.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Если в начале акции перед Офисом Зеленского было около ста человек, то сейчас на Банковой уже не меньше 800 митингющих.

Модератор митинга заявил о том, что объявление об отводе войск и прекращении огня фактически оставляет "голой" украинскую армию.

Вслед за его словами прозвучали традиционные для антикапитулянтских сборищ кричалки "Путин - х@йло" и "Зелю вон".

Затем перед собравшимися выступил экс-нардеп Андрей Тетерук.

"За эти годы наши бойцы научились бить врага так, что им прям шкварчит. Верить сегодня, что Путин придерживается каких-то обещаний - это быть пустоголовым. Он желает создание единого народа, единого языка - и это не украинский народ и язык. Россия - враг и это определено законодательством. Зеленский может закончить так же, как и "рейтинговый" Янукович: в Ростове. Как бы ни стыдно было называть Зеленского главнокомандующим, он должен понимать, что забирая "глаза" у армии, мы никогда не будем вымаливать мир на коленях. Самая главная угроза безопасности - это подписание этой "ласковой" капитуляции. Мы должны донести президенту, что мы являемся непобедимой нацией", - сказал Тетерук.

Затем слово взял блогер и активист Юрий Гудименко.

"Мы зайдём в залы, перекроем вокзалы, аэропорты, чтобы никто не смог сбежать из страны. Они уже год сдают интересы Украины, преследуют патриотов, но мы не дадим им капитулировать перед РФ", - пообещал Гудименко

Он добавил, что на этот раз вряд ли полиция будет так защищать президента, как в свое время она защищала Януковича.

Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию с митинга "порохоботов".

Мы также писали, что митинг открылся гимном ОУН.