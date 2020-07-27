В понедельник вечером, 27 июля, в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои светом из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5. Технические работы по устранению неполадок могут занять до трех часов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) на странице в Facebook.

"Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением. Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной№, - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в настоящее время подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также осуществляется переподключение потребителей.

"Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа", - говорится в сообщении.

Отмечаетсч, что часть потребителей трех районов столицы временно остаются без электроснабжения, а некоторые потребители и без водоснабжения.

Напомним, сегодня вечером, 27 июля в столице начались масштабные перебои со светом. Из-за них не только возникли проблемы с транспортом, но и эвакуировали посетителей одного ТРЦ.

После чего в Киеве объявили о задержке движения нескольких троллейбусных маршрутов. До устранения неполадок в столице будут задерживаться маршруты №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43 и 50.