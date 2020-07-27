В понедельник вечером около 19:00 часть Киева осталась без электричества. Это вызвало остановку троллейбусов, на дорогах отключились светофоры.

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Как пишет сайт, в Голосеевском районе свет пропал, но через 10 минут появился. А части Шевченковскового, Печерского и Соломенского районов по состоянию на 19:25 были все еще обесточены.

Жители Позняков рассказали, что у них тоже был скачок напряжения: на несколько минут свет пропал, но включился. На Березняках дважды пропадал свет на пару минут.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания. На станции метро "Дружбы народов" тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Аналогичная ситуация сложилась на станции "Печерская".

В ТЦ River Mall также перебои со светом. В кинотеатре "Планета кино" сеансы под угрозой срыва.

При этом в пресс-службе компании ДТЭК в Киеве не отвечают на звонки.

Как писала "Страна", месяц назад в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Мы также рассказывали, что электричество вскоре может подорожать вдвое.