Предприятие "Киевпастранс" объявило о задержке движения нескольких троллейбусных маршрутов.

Объявление о перебоях в курсировании транспорта появилось в Facebook компании.

Так, будут задерживаться маршруты №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43 и 50. В компании это объяснили тем, что на Бессарабской площади, Лыбидской площади, Соломенской площади, бульваре Дружбы народов и Железнодорожном шоссе отсутствует напряжение в сети оператора городских электросетей.

На предприятии добавили, что информация уточняется и обновляется, а также призвали киевлян следить за объявлениями.

Ранее "Страна" сообщала, что 27 июля вечером в Киеве начались масштабные перебои со светом. Из-за них не только возникли проблемы с транспортом, но и эвакуировали посетителей одного ТРЦ.

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