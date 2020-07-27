В Полтавской области уже четвертые сутки продолжаются поиски сбежавшего террориста Романа Скрипника, который 23 июля взял в заложники сотрудника полиции. По словам правоохранителей, работу полицейских и Нацгвардийцив затрудняют персональные навыки преступника и специфика природного ландшафта Миргородского района Полтавщины.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции региона.

На основании полученных из разных источников данных, а также результатов анализа действий и мотивации Скрипника, полиция составила его психолого-криминалистический портрет. В нем сказано, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он испытывает проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств. Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при оперативно-розыскных мероприятиях.

Правоохранители призвали людей быть крайне осторожными и избегать контактов с незнакомцами, а при малейшем подозрении - звонить в полицию.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о хронологии захвата заложника в Полтаве и финале этой истории.

Мы также анализировали, почему полиция так долго не может найти террориста.