Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов обратился к мэру Киева Виталию Кличко и секретарю столичного совета Владимиру Прокопиву с просьбой переименовать в улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, в понедельник, 27 июля.

"Уважаемые Виталий Кличко и Прокопив Владимир! Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем вас поддержать такое предложение, и проголосовать ее в сессионном зале", - написал Исмагилов.

Муфтий также добавил, что в честь Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.

"Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины", - подытожил муфтий.

Ранее мы писали, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Кива предлагал переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда. Он предложил так же внести имя Флойда в списки героев Небесной сотни.