Под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве проходит митинг "Европейской солидарности" против перемирия на Донбассе. Один из его участников призвал собравшихся спеть гимн Украины, после чего включили фонограмму "Марша украинских националистов" - официального гимна ОУН.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

"Какой-то парень по фамилии Иванов объявил о старте акции, которая начнётся гимном Украины. И тут же гитарист начал исполнять... песню, с которой Петр Порошенко ездил с предвыборной кампанией по Украине - "Марш украинских националистов". В партии Порошенко его уже считают гимном Украины?" - задал риторический вопрос Телеграм-канал.

Напомним, марш начинается куплетом:

Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів,

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гнів і злість на ворогів.

Он стал чем-то вроде неофициального гимна Порох-тура.

Ранее "Страна" сообщала о начале митинга на Банковой.

Мы также писали, что сам Порошенко накануне митинга своей партии на Банковой улетел в Турцию на чартере за 15 000 евро.