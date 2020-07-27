Под Офисом президента Украины на улице Банковой в Киеве началась акция протеста "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант". Ее организатором выступила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

О сборе участников мероприятия, заявленного на 19:00, сообщает корреспондент "Страны".

Пока участников митинга около 400 человек, причем большую долю составляют журналисты. В колонках звучит патриотическая музыка, а охрану порядка обеспечивает полиция, которая на входе к площадке перед Офисом президента проверяет содержимое сумок.

Из медийных лиц пока что на месте лишь художник Сергей Поярков.

Представители молодёжного крыла "Евросолидарности" развернули плакаты. Они гласят: "Зелю вон", "Портнова под арест", "Войну с Россией, а не с патриотами". Вообще красной нитью через плакатное творчество проходит сравнение судьбы Зеленского и Януковича.

Некоторые участники акции пришли в футболках с надписью "Движение сопротивления капитуляции".

О том, что партия Порошенко собирает митинг под окнами Зеленского против перемирия на Донбассе, стало известно в ночь на 27 июля.

Как сообщала "Страна", сам Порошенко накануне митинга своей партии на Банковой улетел в Турцию на чартере за 15 000 евро.