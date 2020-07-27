Во вторник, 28 июля, в Украине ожидается солнечная и теплая погода. В Одессе, Николаеве и Днепропетровске температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях страны днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью похолодает до +15. Дневная температура на востоке страны поднимется до +32 градусов, ночью термометр покажет +16 градусов.

На юге Украины днем ожидается от +28 до +33 градусов, ночью температура опустится до +17 градусов. В центральных регионах будет также тепло, +27...+31 днем. Ночью столбики термометров покажут +17...+20.

Дожди ожидаются только в юго-восточных регионах страны – Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Автономной Республике Крым.

В Киеве завтра будет без осадков, температура воздуха прогреется до +31 градуса.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине, которая придет в августе, ожидается в пределах +19...+24 градусов. Это на два градуса выше средних многолетних значений.

Также мы писали, что в стране летнее тепло продлится до конца сентября, зима не будет холодной.