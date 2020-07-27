Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение прекращения огня на Донбассе, но она все равно ее несет.

Об этом чиновник сказал агентству "Интерфакс-Украина".

Резникова попросили прокомментировать высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не должна становиться гарантом соблюдения перемирия Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И в том числе санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что по информации украинских военных и разведчиков, все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, входят в 1-й и 2-й армейские корпуса Вооруженных сил РФ (по версии "ДНР/ЛНР" и России - 1 и 2-й корпус это подразделения "народной милиции", о которой говорится в Минских соглашениях).

"Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня – Ред.). Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" – это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - говорит Резников.

Напомним, "Страна" приводила слова Пескова, которые прокомментировал украинский министр.

Мы также цитировали мнение Резникова о том, что на реинтеграцию Донбасса в Украину уйдет по меньшей мере 25 лет.