В СИЗО Ужгорода арестанты устраивают посиделки с телефонами и ирландским виски.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал журналист Виталий Глагола.

"Ужгородский СИЗО - рай для задержанных: телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи", - написал он, приложив соответствующие фото.

"А главного героя вы узнали? В центре Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый". Фигурант дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательства в Ужгороде. Теоретически они уже 5 месяцев (с 21 марта) сидят в одиночных камерах, а как на практике - видите на фото", - говорится в сообщении.

Как отметил журналист, пока министр юстиции заявляет о платных подарочных сертификатах в СИЗО, в Ужгороде "руководство их давно неофициально продает", поскольку организовать такое застолье невозможно без ведома руководства.

Напомним, по данным Минюста, платные камеры СИЗО пользуются спросом и принесли свыше 300 000 гривен.