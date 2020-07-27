На территории исправительной колонии в Кировоградской области 27-летняя сотрудница отдела охраны покончила с собой на посту. Она выстрелила себе в голову и от ранения погибла на месте.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает УНН.

Отмечается, что в селе Новый Староду младший инспектор отдела охраны заступила на службу и находилась в помещении охранной башни. При ней был автомат "АК-74" с которого она выстрелила себе в голову. От ранения женщина погибла на месте.

Также в сообщении добавили, что в одном из карманов форменной одежды женщины была записка, в которой она просит никого не винить в его смерти. В настоящее время по данному делу начато расследование, выясняются все обстоятельства смерти женщины.

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