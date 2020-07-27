В понедельник, 27 июля, Польша начала процесс выхода из Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (она же Стамбульская конвенция). Выход из соглашения объявил польский министр юстиции Збигнев Зебро, который на днях анонсировал такие планы властей.

Об этом сообщает Би-би-си.

По словам главы Минюста, соглашение является вредным, так как предусматривает изучение гендерного вопроса в школах. Он заверил, что польское правительство провело достаточно реформ для обеспечения защиты женщин, а конвенция нарушает права родителей и "содержит элементы идеологического характера".

Решение правительства привело к протестам женщин в некоторых городах Польши, ратифицировавшей документ в 2015 году.

Стамбульская конвенция была открыта для подписания с 11 мая 2011 года в турецком Стамбуле. К ней присоединились 46 стран и Европейский Союз. Документ характеризует насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и форму дискриминации. Подписавшие ее страны обязаны проявлять добросовестность при предотвращении насилия, защите жертв и привлечении к ответственности виновных. В конвенции также содержится определение гендера.

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