В понедельник, 27 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,670 грн/$1 с 27,855 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,66-27,68 грн/$1.

По данным Национального банка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 27 июля ослабился до 27,78 грн/$1 с 27,74 грн/$1 в пятницу.

Кроме того, в НБУ ослабили курс нацвалюты на 28 июля до 27,7571 грн/$1 с 27,7559 грн/$1 накануне.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что нынешний курс гривны является комфортным для промышленности и ведения бизнеса.

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