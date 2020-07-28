В Фонде госимущества рассказали, когда состоится приватизация Одесского припортового завода.

Как сообщил "Стране" заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко, Фонд госимущества готовит Одесский припортовый завод к приватизации. Проведение аукциона запланировано на первую половину 2021 году.

"Сейчас идет подготовка Одесского припортового завода (ОПЗ) к приватизации. Там уже выбрана компания-советник, которая провела уже большую часть работы по оценке объекта и подготовке ОПЗ к приватизации. Советник – американская компания Pericles Global Advisory. Когда будут сняты ограничения на большую приватизацию, которые ввели на время карантина, мы надеемся, что мы сможем его выставить на продажу. Вряд ли до конца этого года, но в первой половине 2021 года – да", - заявил "Стране" Тарас Елейко.

Как ранее сообщала "Страна", киевский отель "Днепр" был приватизирован за 1,1 млрд грн. Однако сделку по продаже гостиницы могут отменить, если в ходе проверки выяснится, что покупатель - россиянин.