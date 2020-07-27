Из-за ускорения распространения коронавируса Всемирная организация здоровья (ВОЗ) созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. За последние шесть недель общее число заболевших Covid-19 практически удвоилось.

Об этом со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса сообщает пресс-служба ВОЗ, в понедельник, 27 июля.

"Пандемия коронавируса продолжает ускоряться - необходимо созывать чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения, чтобы получить рекомендации для борьбы с распространением Covid-19", - говорится в сообщении.

Гебреисус добавил, что в настоящее время, в ВОЗ зарегистрировано почти 16 млн случаев коронавирусной инфекции и более 640 000 летальных исходов. "И пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев практически удвоилось", - сказал он.

Генеральный директор ВОЗ добавил, что соберет чрезвычайный комитет ВОЗ на текущей неделе, чтобы пересмотреть данные о пандемии и получить соответствующие рекомендации.

Напомним, два дня назад, 25 июля, ВОЗ за сутки установила новый рекорд по числу новых зараженных коронавирусом. За 24 часа заболели 284 196 человек.

Также мы писали, что по данным ВОЗ, массовая вакцинация от Сovid-19 может начаться только к середине следующего года.