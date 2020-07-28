В Фонде госимущества рассказали, когда выставят на продажу Центрэнерго.

Как сообщил "Стране" замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, пока Центрэнерго остается убыточным, его невозможно приватизировать. Сейчас объект начинают готовить к приватизации, а сам аукцион планируют провести в 2021 году.

"В Центрэнерго поменяли главу правления. Его задача – стабилизировать финансовую ситуацию на объекте, так как за последний год убытки предприятия составили до 2 млрд грн. Сейчас задача – подготовить этот актив к приватизации, потому что пока объект настолько убыточен, найти для него инвестора очень сложно. Новый глава правления должен стабилизировать ситуацию на предприятии, а мы – провести подготовку к приватизации. В ней смогут участвовать все большие профильные инвесторы на энергетических рынках Украины и зарубежья. Мы планируем аукцион на 2021 год", - сообщил "Стране" Тарас Елейко.

По его словам, раньше следующего года выставить Центрэнерго на аукцион не удастся, так как еще действуют правки в закон о приватизации, которые утвердили запрет на проведение большой приватизации на время карантина.

"Сейчас мы добиваемся от депутатов снятия этих ограничений, чтобы мы могли начать готовить Центрэнерго и другие объекты большой приватизации к продаже, а на это нужно 9-12 месяцев. Уже в сессионный зал был внесен соответствующий законопроект, мы надеемся, что его проголосуют в ближайшее время и мы начнем процесс подготовки Центрэнерго к продаже", - добавил Тарас Елейко.

Цену для объекта определит советник по приватизации и утвердит Кабмин. "Стартовую цену для продажи объектов большой приватизации по закону определяет советник. Мы должны нанять советника – стороннюю компанию, который специализируется на подготовке таких объектов к приватизации – это в основном инвестбанки, которые занимаются подобными сделками на частном рынке", - уточнил замглавы Фонда госимущества. Но кто будет этим советником по Центрэнерго, пока неизвестно.

Как ранее сообщала "Страна", в Фонде госимущества не исключают, что сделку по продаже отеля "Днепр" в Киеве могут отменить, если подтвердятся связи покупателя с Россией.