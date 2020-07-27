Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос об аннексии Крыма Россией, назвав его "раскалывающим общество".

Об этом она заявили в интервью изданию "Медуза".

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, как Тихановская "решила для себя вопрос Крыма и Донбасса", кандидатка заявила: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".

Как отметила Тихановская, она не политик, а ее главная задача - "объединение всех сил для смены власти и проведения честных выборов": "Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".

"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - заявила Тихановская.

Говоря о том, нужно ли бороться с русификацией Беларуси, произошедшей на уровне государства, Тихановская сказала, что "это очень тонкий и больной вопрос". По ее словам, его следует оставить "новому парламенту, избранному на честных и справедливых выборах", однако лично она - "за возрождение и развитие белорусского языка и культуры": "Мы не можем потерять язык наших предков, язык нашего народа".

Напомним, в цоне мая муж Тихановской Сергей был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным.

Вчера стало известно, что муж соперницы Лукашенко на выборах президента Беларуси попал на "Миротворец". Как объясняется на сайте Сергей Тихановский пошел на "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками". По информации активистов, в 2018 году беларуский активист посетил Крым.