В Фонде госимущества готовят к приватизации 78 спиртзаводов по всей Украине

Стало известно, какие объекты будут приватизированы до конца 2020 года.

Как сообщил "Стране" заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко готовится большой перечень объектов, который должен быть продан с аукционов до конца текущего года. Первые аукционы пройдут в начале осени.

"Сейчас мы готовим к приватизации спиртзаводы – суммарно их 78 по всей стране. В начале осени пройдут первые аукционы по спиртзаводам. Стартовые цены будут сформированы на уровне балансовых стоимостей. Но с точки зрения рынка это будут интересные цены. Равный доступ имеют как украинские, так и зарубежные инвесторы. Мы надеемся, что приватизация спиртзаводов увеличит экспортный потенциал Украины, потому что мощностей по производству спирта больше, чем Украина может потребить", - заявил "Стране" Елейко.

Также в рамках малой приватизации планируют в течение этого года найти покупателей для нескольких КХП (комбинатов хлебопродуктов).

"Также до конца года мы надеемся провести несколько аукционов по большой приватизации, среди объектов – Объединенная горно-химическая компания. Она уже почти готова к приватизации, сейчас завершается оценка стоимости. И после снятия законодательных ограничений, которые были введены для большой приватизации на время карантина, мы будем готовы выставить компанию на продажу", - уточнил Тарас Елейко.

По его словам, во время карантина резко вырос спрос украинского малого бизнеса на приватизированные объекты.

"Мы понимали, что в пик карантина проводить приватизацию предприятий и искать инвесторов нецелесообразно. Потому что покупка предприятий – это не эмоциональная покупка. Нужно провести анализ, приехать, нанять команду юристов, аудиторов, технологов, и т.д. А когда не ходит транспорт – как это сделать? Поэтому на время жестких карантинных ограничений мы приостановили приватизацию предприятий. Но зато мы приняли решение о максимальной приватизации отдельного имущества", - рассказывает Елейко.

По его словам, государственные здания равномерно расположены по всей территории страны, и в городах-миллионниках, и в селах. И на эти объекты во время карантина резко вырос спрос со стороны представителей малого и среднего украинского бизнеса.

"Во время карантина, с марта по май, мы провели более 546 аукционов по объектам недвижимости, и увидели бешеный рост конкуренции на торгах за эти объекты по сравнению с докарантинным периодом. Покупали все: начиная от недостроев, которые стоят по 20 лет, заканчивая кинотеатрами и домами культуры, домами лесничих. По 20-30 покупателей соревновались за дома культуры. А когда карантинные ограничения начали ослабевать, спрос начал стабилизироваться", - рассказывает Тарас Елейко.

Как ранее сообщала "Страна", киевский отель "Днепр" был продан с аукциона за 1,1 млрд грн. Однако сделку по продаже отеля могут отменить, если в ходе проверки выяснится, что покупатель - из России. 

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