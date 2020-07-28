Стало известно, какие объекты будут приватизированы до конца 2020 года.

Как сообщил "Стране" заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко готовится большой перечень объектов, который должен быть продан с аукционов до конца текущего года. Первые аукционы пройдут в начале осени.

"Сейчас мы готовим к приватизации спиртзаводы – суммарно их 78 по всей стране. В начале осени пройдут первые аукционы по спиртзаводам. Стартовые цены будут сформированы на уровне балансовых стоимостей. Но с точки зрения рынка это будут интересные цены. Равный доступ имеют как украинские, так и зарубежные инвесторы. Мы надеемся, что приватизация спиртзаводов увеличит экспортный потенциал Украины, потому что мощностей по производству спирта больше, чем Украина может потребить", - заявил "Стране" Елейко.

Также в рамках малой приватизации планируют в течение этого года найти покупателей для нескольких КХП (комбинатов хлебопродуктов).

"Также до конца года мы надеемся провести несколько аукционов по большой приватизации, среди объектов – Объединенная горно-химическая компания. Она уже почти готова к приватизации, сейчас завершается оценка стоимости. И после снятия законодательных ограничений, которые были введены для большой приватизации на время карантина, мы будем готовы выставить компанию на продажу", - уточнил Тарас Елейко.

По его словам, во время карантина резко вырос спрос украинского малого бизнеса на приватизированные объекты.

"Мы понимали, что в пик карантина проводить приватизацию предприятий и искать инвесторов нецелесообразно. Потому что покупка предприятий – это не эмоциональная покупка. Нужно провести анализ, приехать, нанять команду юристов, аудиторов, технологов, и т.д. А когда не ходит транспорт – как это сделать? Поэтому на время жестких карантинных ограничений мы приостановили приватизацию предприятий. Но зато мы приняли решение о максимальной приватизации отдельного имущества", - рассказывает Елейко.

По его словам, государственные здания равномерно расположены по всей территории страны, и в городах-миллионниках, и в селах. И на эти объекты во время карантина резко вырос спрос со стороны представителей малого и среднего украинского бизнеса.

"Во время карантина, с марта по май, мы провели более 546 аукционов по объектам недвижимости, и увидели бешеный рост конкуренции на торгах за эти объекты по сравнению с докарантинным периодом. Покупали все: начиная от недостроев, которые стоят по 20 лет, заканчивая кинотеатрами и домами культуры, домами лесничих. По 20-30 покупателей соревновались за дома культуры. А когда карантинные ограничения начали ослабевать, спрос начал стабилизироваться", - рассказывает Тарас Елейко.

Как ранее сообщала "Страна", киевский отель "Днепр" был продан с аукциона за 1,1 млрд грн. Однако сделку по продаже отеля могут отменить, если в ходе проверки выяснится, что покупатель - из России.