Заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко объяснил, почему на отель "Днепр" была выставлена очень низкая по рыночным меркам стартовая цена – 250 долларов за квадратный метр. А в итоге отель "Днепр" в пересчете на квадратные метры был продан за 3,5 тысячи долларов за квадратный метр, что значительно ниже стоимости недвижимости в центре Киева.

В Фонде госимущества объясняют это плачевным состоянием объекта.

"Я бывал в некоторых номерах отеля "Днепр". Они выглядят ужасно. Кресла в номере-люксе облезлые. Там явно не дизайнерский ремонт. Есть целые закрытые этажи, которые даже не сдаются – в таком они состоянии, к сожалению. Что касается дорого-дешево, это субъективные понятия. Если посчитать, цена продажи отеля "Днепр" окупилась бы государству примерно за 3968 лет. Отель за последние три года приносил в среднем прибыли всего лишь около 170 тысяч гривен в год", - утверждает Тарас Елейко.

И объясняет, что невысокая стартовая цена на отель "Днепр" была установлена в соответствии с законом о приватизации.

"Стартовая цена для объектов, балансовая стоимость которых меньше 250 млн грн (как у отеля "Днепр"), устанавливается на уровне номинальной стоимости акций, если это акционерное общество. У отеля "Днепр" номинальная стоимость акций составляла 80 млн грн. Кстати, тут есть интересный эффект: чем ниже стартовая цена, тем больше покупателей участвует в аукционе. И тем больше разгоняется цена в процессе. Цена со старта выросла в 13,7 раз. Посмотрите, как разделились ставки покупателей. Некоторые остановились на 130 млн грн, а некоторые – выше миллиарда, а другие – на 1 миллиарде 100 млн. Когда покупатели видят, что объект интересен многим, включается азарт", - утверждает Тарас Елейко.

По его мнению, отель был продан с выгодой для государства.

"В аукционе по отелю "Днепр" участвовало 29 участников. Если сложить все ставки по объекту, получится 14,3 млрд грн. Это деньги, которые готовы зайти как инвестиции в госактивы", - добавил Елейко.

Кроме того, помимо суммы за сам объект, государство рассчитывает получить и вторичную прибыль с проданного отеля.

"Государство получит не только сумму от продажи отеля. Чтобы этот отель просто привести в нормальное состояние, нужна реконструкция. А для этого покупателю, по оценкам разных экспертов, придется вложить в отель еще минимум 20-50 млн долларов. Государство с этого сразу получит огромные инвестиции, ПДВ, рабочие места для людей, которые будут заниматься реконструкцией, после чего этот отель будет платить намного больше налогов и привлекать к себе туристов. Для государства это не только цена продажи – это дополнительные будущие поступления. На данный момент у государства нет денег на ремонт этого отеля, а для того, чтобы он начал реально зарабатывать, в него их нужно вложить", - отметил Тарас Елейко.

Как ранее сообщала "Страна", отель "Днепр" был продан с аукциона за 1,1 млрд грн.

Но сделка о продаже отеля "Днепр" может быть отменена, если окажется, что покупатель - россиянин.