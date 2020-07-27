В понедельник, 27 июля, у Офиса президента сторонники Петра Порошенко митингуют против перемирия на Донбассе, которое было объявлено с сегодняшнего дня.

Организаторы акции обвиняют Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла".

Остановка огня, судя по подписанному в Минске документу, будет обставлена беспрецедентными мерами - приказами по армии, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов, а в подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты.

Подробно мы писали об этом в материале "Сможет ли новое перемирие остановить войну на Донбассе".

Сам Порошенко накануне митинга своей партии на Банковой улетел в Турцию на чартере за 15 тысяч евро.

Начало акции в 19:00. "Страна" следит за происходящим в режиме онлайн. Материал обновляется.

Прямая трансляция:

19:32 Выступает представитель "Демократичной сокиры"

19:31 На акции примерно 800 человек

19:30 "Если Путин зайдет в эту администрацию, у нас не будет больше возможности господствовать", - сделал интересное заявление Тетерук

19:28 Пока акция не впечатляет - на нее не приехал даже Порошенко. Создается впечатление, что его сторонники просто решили "отметиться" на теме. Не исключено, что это связано с тем, что перемирие поддержали на Западе - "за" высказалось даже посольство США.

19:26 Тетерук обещает Зеленскому судьбу Януковича и поездку в Ростов. Говорит, что он "забрал глаза у солдат", запретив использовать дроны

"За эти годы наши бойцы научились бить врага так, что им прям шкварчит. Верить сегодня, что Путин придерживается каких-то обещаний - это быть пустоголовым. Он желает создание единого народа, единого языка - и это не украинский народ и язык. Россия - есть врагом и это определённо законодательством. Зеленский может закончить так же, как и "рейтинговый" Янукович - в Ростове. Как бы не стыдно было бы называть Зеленского главнокомандующим, он должен понимать, что забирая "глаза" у армии, мы никогда не будем вымаливать мир на коленях. Самая главная не безопасность - это подписание этой "ласковой" капитуляции. Мы должны донести президенту, что мы являемся непобедимой нацией.

19:25 Кричат "Россия - враг"

19:17 На митинге выступает Андрей Тетерук.

19:15 Скандируют "Зеля х@ло"

19:14 Кричат "Зелю геть!" и "Ганьба!"

19:12 Скандируют: Путин х@ло, Зеленский - ссыкло"

19:10 Поют гимн "Томос-тура" и предвыборной кампании Порошенко "Зродились ми великої години".

19:08 Объявили о начале акции, которая начнется гимном Украины...и тут почему-то гитарист начал исполнять песню с которой Порошенко ездил с предвыборной кампанией по Украине

19:03 Собрались порядка 500 человек

19:00 Готовятся к концерту

18:55 Есть и такие плакаты

18:52 Некоторые участники акции в футболках с надписью "Движение сопротивления капитуляции"

18:50 Представители молодёжного крыла ЕС развернули плакаты.

18:46 Из медийных лиц на Банковой пока только Сергей Поярков.

18:45 Под ОП собираются участники акции "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант". Начало мероприятия заявлено на 19.00, но уже начали собираться приверженцы митинга. На данный момент их не более 100 человек. В колонках звучит патриотическая музыка, а охрану порядка обеспечивают правоохранители - на входе к ОП проверяют содержимое сумок.

18:00 За час до начала "Рух Опору Капітуляції" сообщил, что полиция не пропускает оборудование на акцию