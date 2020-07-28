Заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко прокомментировал "Стране" информацию о "российском следе" в структуре собственности покупателя отеля "Днепр".

А также оценил вероятность того, что сделку по продаже отеля могут аннулировать.

"Сейчас идет проверка ООО "Смартленд", которое выиграло аукцион по продаже гостиницы "Днепр". По закону, у нас есть 10 рабочих дней на проверку покупателя после проведения аукциона и до подписания протокола аукциона – срок истекает 29 июля. В законе четко прописаны требования, которым должен отвечать покупатель. Сейчас все службы, которые ответственны за это, не только службы Фонда госимущества, ведут проверку. Если выяснится, что покупатель отвечает требованиям закона, мы будем подписывать с ним протокол и двигаться дальше. Если появятся факты несоответствия закону – тогда право на покупку отеля перейдет ко второму участнику", - отметил Тарас Елейко.

Но даже если с победителем аукциона не подпишут договор на покупку отеля, бюджет страны все равно получит доход.

"Я бы не спекулировал на этой теме. Каких только слухов мы не читали в интернете – что там и российские, и какие-то другие капиталы. Нужно опираться не на слухи, а на первичные документы. В случае, если мы не подпишем договор с покупателем, в пользу государства все равно поступит гарантийный взнос – в данном случае это 8 млн грн. Тоже сумма немаленькая", - сообщил Тарас Елейко.

Он также уточнил, при каких обстоятельствах сделка по продаже отеля "Днепр" победителю аукциона может быть отменена.

По его словам, согласно статье 8 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", покупателями не могут быть юрлица, зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности, бенефициары которых не раскрыты на 100%, а также покупатели, которые происходят из государства-агрессора, то есть России. А также юрлица, которые пребывают под контролем российских государственных юрлиц, а также где бенефициары владеют 10% и больше собственности и/или являются резидентами государства-агрессора. А также физлица-граждане и/или резиденты России и физические и юридические лица, которые включены в санкционный список, или связаны с ними.

Тарас Елейко также уточнил условия приватизации гостиницы.

"В приватизационных условиях по отелю "Днепр" прописано, что он должен остаться отелем не ниже четырех звезд, и в названии должно остаться слово "Днепр". Но покупатель может добавить еще слово в название", - заявил "Стране" заместитель главы Фонда госимущества.

В условиях по приватизации отеля "Днепр" также указано, что покупатель должен сохранить номерной фонд отеля в количестве не менее 100 номеров.

"Остальные площади он может использовать по своему усмотрению", - добавил "Стране" Тарас Елейко.

Как ранее сообщала "Страна", покупатели "Днепра" заявляют, что они не русские олигархи, а айтишники, которые хотят сделать киберарену.

Ранее Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что если отель «Днипро» купил россиянин, то сделки не будет. Так как украинское законодательство запрещает инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение. К тому же, сам инвестор не может быть из страны-агрессора.

По словам Сенниченко, Фонд государственного имущества Украины направил запросы в правоохранительные и другие государственные органы, чтобы выяснить происхождение средств ООО "Смартленд", которое выиграло аукцион по продаже гостиницы «Днепр» в центре Киева.