У советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана выявили коронавирусную инфекцию, его тест на Covid-19 дал положительный результат.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает Bloomerg.

Отмечается, что у него наблюдаются легкие симптомы болезни. "Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у советника американского лидера выявили коронавирус после семейного мероприятия, в настоящее время он находится на самоизоляции дома.

Как уточняется, Совет национальной безопасности при Белом доме, которым руководит О'Брайен, функционирует без проблем.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. После выздоровления он заявлял, что его зрение испортилось после Covid-19. Также сообщалось, что у старшего сына президента Сербии нашли коронавирус. 23-летний Данило лечился в инфекционной больнице.