Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына призвала военных, медиков, волонтеров и неравнодушных граждан выйти на акции протеста против "капитуляции" по всей стране.

Соответствующее видеообращение она разместила на своей странице в Facebook.

Отметим, что капитуляцией нардеп называет объявленное на Донбассе перемирие.

Она обратилась к людям, призвав присоединиться к акциям в своих городах в 19:00, чтобы выразить свою позицию.

"Мы расстраивали нашу армию и сегодня мы готовы её защищать. Вам не запретить нам держать оборону", - обратилась с пламенной речью к своим подписчикам Федына.

В то же время в комментариях к ее посту читатели задались логичным вопросом - выйдет ли протестовать в Бодруме лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Спустя час ответа на него так и не последовало.

Напомним, по данным "Страны", сегодня Порошенко вместе с семьей вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" и отправился в Бодрум в Турции.

Примечательно, что это произошло накануне протеста, анонсированного его партией "Европейская солидарность" на вечер 27 июля под зданием Офиса прездиента.