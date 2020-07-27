Украинские военнослужащие, которые нарушат наступивший сегодня режим "тишины", будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом во время брифинга в Часовом Яру Донецкой области заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко, передают "Украинские новости".

"Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", – сообщил Яковенко.

Как отметил подполковник, режим перемирия возлагает дополнительное психологическое напряжение на украинских военных.

"Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Появляется потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности", – сообщил он.

Кроме того, командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Кроме того, количество военнослужащих в зоне ООС не уменьшится.

По словам Кравченко, украинские военные будут открывать огонь только в ответ в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поскольку режим "тишины" не предусматривает такого запрета.

Напомним, с 00:01 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Приказ о прекращении огня еще вчера обнародовала "народная милиция ДНР/ЛНР".

Однако в командовании ООС заявили, что в ночь с 26 на 27 июля, уже после начала объявленного перемирия, противник обстрелял украинские позиции.