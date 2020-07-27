Официальный сайт президента Украины перестал работать из-за аварии с электроснабжением на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает "Интерфакс-Украина".

"27.07.2020, в 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в результате аварийной ситуации с электроснабжением.

"По состоянию на 15:40 по кв внешний доступ к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций восстановлен не был. Департамент IT Офиса президента не получил от ГСССЗИ информации о прогнозируемом времени восстановления доступности сайтов", - рассказали в Офисе президента.

Напомним, сайт президента Украины перестал работать сегодня, 27 июля, около 11:00.

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